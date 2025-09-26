Мужья умирали на глазах у жен. Жертв отравления под Петербургом уже 19. Как дешевое спиртное губит россиян сотнями?

В Ленинградской области от отравления суррогатным алкоголем погибли уже 19 человек. Все жертвы — жители города Сланцы и деревни Гостицы. По подозрению в производстве и сбыте паленой водки или самогона задержаны 79-летний пенсионер и 60-летняя работница детского сада. Ленинградская трагедия — один из множества случаев массовых отравлений метанолом в России. Как дешевый поддельный алкоголь уносил сотни жизней в России — в материале «Ленты.ру».

Сентябрь 2025 года. Чекушки из Сланцев

Череда трагедий началась 24 сентября, когда через два часа после госпитализации скончался 54-летний житель деревни Гостицы. В тот же день вечером умер еще один 69-летний местный житель.

Позднее в одном из домов Гостиц обнаружили тела 42-летнего мужчины и 58-летней женщины. 25 сентября в деревне нашли мертвыми еще одну пару 46-летних, а в соседних Сланцах умерла 60-летняя женщина. Ее 39-летний сын был госпитализирован в состоянии средней тяжести. На данный момент число погибших достигло 19 человек.

Отравление суррогатным алкоголем привело к гибели нескольких мужчин на глазах у их жен. «Он приполз, не мог ни стоять, ни говорить, вымолвил: «Я умираю» — и потерял сознание», — рассказала супруга погибшего Юрия С. Она вызвала скорую, но спасти его не удалось

Также в присутствии супруги скончался 69-летний Борис. Его жена рассказала, что алкоголь у задержанного пенсионера Николая Бойцова регулярно покупали многие односельчане, но ранее массовых отравлений не было. Тем не менее, «каждый год в Сланцах кто-то стабильно умирал от пойла», а у одной женщины после употребления этого самогона отказали ноги.

Алкоголь продавец отпускал и в долг, и по сниженной цене, когда клиентам было очень надо, утверждают журналисты

На оперативных съемках зафиксирован склад, предположительно, с готовой продукцией, повсюду видны многочисленные канистры с суррогатом.

Чекушки, обнаруженные в Ленобласти Фото: Прокуратура Ленинградской области

Июль-август 2025 года. «Сочинская чача»

В результате отравления суррогатным алкоголем, купленным на Казачьем рынке в Адлере, погибли 12 человек, а более 15 туристов пострадали. Напиток, продававшийся под видом чачи, содержал метиловый спирт. Среди пострадавших были жители Челябинской области, Башкортостана, Комсомольска-на-Амуре и Донецкой народной республики.

Супруги Максим и Дарья Сметанины скончались прямо в поезде по пути домой. Две их дочери остались сиротами. В Сочи три человека умерли на пикнике

Симптомы отравления включали судороги, потерю зрения и отказ внутренних органов.

Арестованы две подозреваемых — 71-летняя Этери и ее 30-летняя внучка Олеся, торговавшие самодельной чачей. Продавцы уже привлекались к ответственности в 2016 году за сбыт незарегистрированного алкоголя, но продолжили незаконную торговлю.

Июнь 2023 года. «Мистер Сидр»

Регионы Поволжья и Удмуртия столкнулись с тяжелейшими случаями отравления суррогатным алкогольным напитком «Мистер Сидр». Пострадали стали более 100 человек, среди них — дети и беременная женщина. 50 человек погибли.

Смертельно опасный напиток, как выяснили следователи, производился в Самарской области. Его распространяли через магазины сетей «Территория пива» и Beer Hounds, доставляя на точки розлива в 30-литровых кегах. Лабораторный анализ показал, что в составе «сидра» содержались ядовитые вещества — метанол и этилбутират.

Предприятие, где производили «Мистер Сидр». 2023 год Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости

Январь 2022 года. Метанол в водке

В регионах Уральского федерального округа зимой 2022-го от употребления суррогатного алкоголя погибло 17 человек. Причиной, как и в других случаях, стал чрезвычайно ядовитый метиловый спирт. В этом случае напиток, произведенный на его основе, продавался под видом водки «Родники Сибири», эти случаи известны в Тюмени. Еще восемь человек скончались в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа, выпив спиртосодержащую жидкость «Царская охота».

Октябрь 2021 года. Сразу две волны отравлений

В Екатеринбурге от суррогатного алкоголя пострадал 51 человек, 44 из них спасти не удалось. Поддельная водка беспрепятственно продавалась в магазинах города на протяжении нескольких лет. Cхема по производству и сбыту фальсификата работала без сбоев до сентября 2021 года. Роковой стала очередная партия, где технология была нарушена: вместо этилового спирта в составе использовали метанол в высокой концентрации. Подсудимые получили сроки от 3 до 6,5 лет.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Оренбургской области из-за отравления суррогатным алкоголем погибли 36 человек, двум десяткам удалось выжить. Следователи обнаружили два нелегальных склада и цех по производству подпольного алкоголя, который располагался в частном доме в Орске. Конфискованы оттуда были около трех тысяч литров спиртосодержащей жидкости. По итогам трагедии возбудили 14 уголовных дел.

Декабрь 2016 года. «Концентрат для принятия ванн "Боярышник"»

В Иркутске в 2016 году огромное количество людей погибли от отравления жидкостью, которую продавали под видом безобидного «Концентрата для принятия ванн жидкий "Боярышник"».

На этикетке был заявлен состав -- 93 процента этилового спирта, что прямо намекало на настоящее назначение жидкости. Для отвода глаз на пузырьке значилась стандартная надпись: «Опасно принимать внутрь»

Изначально дешевый заменитель спиртного производился петербургской фирмой «Легат». Однако в Иркутске развернули цех для его подделки: в привычной бутылке был уже не этанол, а метиловый спирт с примесью антифриза.

В больницы попали 123 человека, 76 — погибли. В городе был объявлен траур. Расследование привело к задержанию 19 фигурантов, виновных в производстве и распространении подделки.

Осень 2005 года. Ядовитая «Метелица»

В Магадане 34 человека погибли, отравившись самодельным алкоголем, содержавшим метиловый спирт. Большинство были безработными в возрасте от 45 до 60 лет. Расследование показало, что производством и продажей ядовитого напитка занималась группа из шести местных жителей. Для его изготовления они использовали техническую жидкость «Метелица». Готовую продукцию они продавали или обменивали на металлолом и стеклопосуду.

Апрель 1994 года. Яд с запахом спирта

Весной 94-го ва станцию Сызрань Самарской области поступила цистерна с маркировкой «Осторожно, яд». Официально она считалась пустой. При подготовке к ремонту рабочие обнаружили внутри около 300 литров жидкости с запахом спирта. Ошибочно приняв ее за этанол, они разлили ядовитое вещество по емкостям. Это привело к гибели 20 человек, еще 44 тяжело отравились.