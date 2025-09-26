Бывший СССР
12:49, 26 сентября 2025Бывший СССР

Сырский анонсировал создание еще одного нового рода войск

Сырский анонсировал создание в ВСУ беспилотных сил ПВО как отдельного рода войск
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создадут в своей структуре новый отдельный род войск — беспилотные силы противовоздушной обороны (ПВО). С таким заявлением выступил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на встрече с журналистами, передает УНИАН.

«Создаются и наращиваются подразделения, оснащенные дронами-перехватчиками, и командование, которое будет заниматься именно этими дронами. (...) Этот процесс в разгаре, если можно так сказать», — подчеркнул украинский генерал.

Сырский анонсировал создание отдельных подразделений по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил России. По его словам, беспилотные силы ПВО будут оснащены дронами-перехватчиками как украинского, так и иностранного производства. Главком ВСУ также рассказал об увеличении количества радиолокационных станций и подготовке соответствующего персонала.

Ранее ВСУ создали отдельный род войск — Штурмовые войска, состоящий из отдельных штурмовых полков. Данный вид войск находится в прямом подчинении главнокомандующему украинской армии.

