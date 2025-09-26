Тарасова одной фразой ответила критикам сменивших гражданство спортсменов

Тарасова о сменивших гражданство спортсменах: Предателями называют их идиоты

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила критикам сменивших гражданство российских спортсменов. Ее слова приводит Sport24.

«Предателями называют их идиоты», — заявила Тарасова. Она подчеркнула, что многие фигуристы переехали в другие страны, так как не справлялись с конкуренцией в России.

Российские фигуристы не участвовали в международных турнирах с февраля 2022 года. Последним крупным стартом для них стали зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.