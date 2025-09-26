Спорт
Крылья Советов
2:3
Завершен
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Лада
1:4
Завершен
Шанхайские Драконы
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
3:2
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
4:2
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Бавария
4:0
Завершен
Вердер
Германия — Бундеслига|5-й тур
Страсбург
1:2
Завершен
Марсель
Франция — Лига 1|6-й тур
Жирона
0:0
2-й тайм
live
Эспаньол
Испания — Примера|7-й тур
23:32, 26 сентября 2025Спорт

Тарасова одной фразой ответила критикам сменивших гражданство спортсменов

Тарасова о сменивших гражданство спортсменах: Предателями называют их идиоты
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила критикам сменивших гражданство российских спортсменов. Ее слова приводит Sport24.

«Предателями называют их идиоты», — заявила Тарасова. Она подчеркнула, что многие фигуристы переехали в другие страны, так как не справлялись с конкуренцией в России.

Российские фигуристы не участвовали в международных турнирах с февраля 2022 года. Последним крупным стартом для них стали зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

    Все новости