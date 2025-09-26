Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:54, 26 сентября 2025Силовые структуры

Тело бывшего чиновника Росимущества направят на экспертизу

Эксперты установят причину смерти найденного в консульстве экс-чиновника Авакяна
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Тело бывшего чиновника Росимущества Бориса Авакяна, найденного с раной на шее в уборной консульства Армении в Санкт-Петербурге, направят на судебно-медицинскую экспертизу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Экспертиза поможет установить причину смерти экс-чиновника. Сейчас его тело находится в морге.

Во вторник, 23 сентября, Борис Авакян сбежал из Кронштадтского суда, где ждал своего ареста по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей. Во время заседания он попросился покурить и исчез. Позже стало известно, что экс-чиновник скрылся в консульстве Армении на Большом проспекте Васильевского острова.

В тот же день его обнаружили без признаков жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мужья умирали на глазах у жен. Жертв отравления под Петербургом уже 19. Как дешевое спиртное губит россиян сотнями?

    Президент Грузии после слов поддержки Украины сделал одно предложение Трампу

    Саркози решил не просить помилования у Макрона

    Россиянин пропал в горах Урала и выживал неделю в лесу с волками

    Киркоров помог столкнувшейся с мошенниками экс-домработнице Пугачевой

    Российский регион ввел миллионные штрафы для частных клиник из-за абортов

    Родственники жениха заперли невесту в комнате с ядовитой змеей ради приданого

    Директор Сердючки высказался о возможном запрете на въезд артиста в Россию

    Фитнес-тренер дал советы по подготовке к занятиям бегом

    Тело бывшего чиновника Росимущества направят на экспертизу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости