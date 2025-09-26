Тело бывшего чиновника Росимущества направят на экспертизу

Эксперты установят причину смерти найденного в консульстве экс-чиновника Авакяна

Тело бывшего чиновника Росимущества Бориса Авакяна, найденного с раной на шее в уборной консульства Армении в Санкт-Петербурге, направят на судебно-медицинскую экспертизу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Экспертиза поможет установить причину смерти экс-чиновника. Сейчас его тело находится в морге.

Во вторник, 23 сентября, Борис Авакян сбежал из Кронштадтского суда, где ждал своего ареста по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей. Во время заседания он попросился покурить и исчез. Позже стало известно, что экс-чиновник скрылся в консульстве Армении на Большом проспекте Васильевского острова.

В тот же день его обнаружили без признаков жизни.