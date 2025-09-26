Мир
Трамп назвал экс-директора ФБР двумя словами

Трамп назвал экс-директора ФБР грязным полицейским
Джеймс Коми

Джеймс Коми. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми «грязным полицейским». Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Джеймс Коми — грязный коп. Сделаем Америку великой снова!» — написал он.

Уточняется, что Коми и бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан проходят по уголовному делу, касающемуся их участия в распространении в 2016 году теории о связях Трампа с Россией, которая позже была опровергнута.

Ранее Трамп заявил, что деятельность Коми была крайне коррумпирована. По словам главы Белого дома, Коми «сгустил тучи над всей страной».

