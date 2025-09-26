Трамп заявил, что российская экономика якобы находится в плохом состоянии

Президент США Дональд Трамп заявил, что экономика России якобы находится в плохом состоянии из-за конфликта на Украине, не предоставив при этом никаких доказательств. Его слова приводит РИА Новости.

«У них дела идут очень плохо, учитывая, что они поставили на кон абсолютно все. Их экономика катится к чертям», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эффект от ужесточения таможенной политики властей США в отношении большинства стран начнет оказывать негативное влияние на мировую экономику через несколько лет. Эффект пошлин Трампа вряд ли затронет мировую экономику в этом году, так как за первую половину компании успели в ускоренном режиме нарастить поставки товаров до ввода властями США заградительных таможенных мер.