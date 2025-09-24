Экономика
10:52, 24 сентября 2025Экономика

В Кремле предупредили об отложенном эффекте пошлин Трампа на мировую экономику

Песков: Решения США по пошлинам аукнутся мировой экономике через несколько лет
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Эффект от ужесточения таможенной политики властей США в отношении большинства стран начнет оказывать негативное влияние на мировую экономику через несколько лет. Об этом в интервью радиостанции РБК заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Эффект пошлин Трампа вряд ли затронет мировую экономику в этом году, так как за первую половину компании успели в ускоренном режиме нарастить поставки товаров до ввода властями США заградительных таможенных мер. Однако в дальнейшем влияние протекционистских мер будет нарастать, предупредил Песков. «Они (пошлины США — прим. «Ленты.ру») аукнутся мировой экономике через несколько лет. Эффект-то отложенный», — резюмировал пресс-секретарь президента России.

Ранее к схожему выводу пришла руководитель Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала. Согласно ее ожиданиям, негативное влияние пошлин Трампа на глобальную торговлю начнет активно проявляться в следующем году. Это обусловлено эффектом авансовых закупок товаров в январе-июне, до вступления в силу повышенных таможенных тарифов США.

Однако в дальнейшем протекционистские меры неизбежно будут оказывать все большее влияние на мировую экономику, предупредила глава ВТО. С пиковым же воздействием пошлин Трампа глобальная торговля столкнется, когда иссякнут нынешние запасы товаров. По мнению Оконджо-Ивеалы, это произойдет не раньше 2026 года. Особую угрозу для глобального ВВП, отмечали в Международном валютном фонде (МВФ), будет представлять полноценная торговая война между США и Китаем. Если странам не удастся прийти к компромиссу по вопросу взаимных пошлин, мировая экономика может просесть на семь процентов, заключили в организации.

