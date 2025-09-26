Экономика
05:10, 26 сентября 2025Экономика

Трамп признал трудности ряда стран в отказе от российской нефти

Трамп признал трудности Венгрии и Словакии в отказе от российской нефти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что ряду стран трудно отказаться от российской нефти из-за безальтернативности. Его слова приводит РБК.

В частности, Трамп указал на трудности Венгрии и Словакии в отказе от российской нефти. «Знаете, кто действительно не может сделать это [отказаться от закупок российской нефти]? Это Венгрия», — подчеркнул он. Американский лидер объяснил, что поиск альтернативных поставщиков осложнен отсутствием у страны выхода к морю.

Глава США признал, что «Словакия [находится] в такой же ситуации».

Ранее Трамп в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом попытался убедить своего коллегу заставить местных импортеров российской нефти прекратить ее закупки. «Я бы хотел, чтобы он прекратил покупать нефть у России», — отметил американский лидер.

