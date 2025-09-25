Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:20, 25 сентября 2025Экономика

Трамп надавил на еще одного ключевого покупателя российской нефти

Трамп на встрече с Эрдоганом потребовал от Турции прекратить импорт нефти из РФ
Анатолий Акулов (редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом глава США Дональд Трамп попытался убедить своего коллегу заставить местных импортеров российской нефти прекратить ее закупки. Слова руководителя Белого дома приводит РБК.

Американский лидер заявил, что у него с Эрдоганом сложились «прекрасные отношения в сфере войны и торговли». Однако его не устраивает тот факт, что Турция продолжает импортировать российскую нефть, в то время как Москва продолжает вести боевые действия на территории Украины. «Я бы хотел, чтобы он прекратил покупать нефть у России», — резюмировал Трамп.

Материалы по теме:
«Война немедленно закончится». Зачем Трамп призвал обрушить цены на нефть?
«Война немедленно закончится». Зачем Трамп призвал обрушить цены на нефть?
23 января 2025
«Я это сделаю». Трамп угрожает дружественным России странам. Откажутся ли они от российской нефти?
«Я это сделаю». Трамп угрожает дружественным России странам. Откажутся ли они от российской нефти?
24 сентября 2025

Подобная стратегия, отметил он, не способствует скорейшему прекращению огня на Украине и мешает заключить мирную сделку. Это обусловлено тем, что доходы от продажи сырья продолжают активно поступать в российскую казну. Прекращение закупок нефти одним из ключевых импортеров, по мнению Трампа, оказало бы давление на Кремль и подтолкнуло бы Россию сесть за стол переговоров.

Ранее Трамп потребовал от Евросоюза (ЕС) и Индии тех же действий в отношении российской нефти. В ответ на недоговороспособность азиатской страны по этому вопросу глава Белого дома ввел повышенные 50-процентные пошлины на ряд индийских товаров. Европейским же государствам Трамп пообещал содействие в ужесточении антироссийских санкций, но только, если ЕС полностью прекратит покупать нефть и сделанные из российского сырья нефтепродукты. Пока этого не будет сделано, предупредил он, власти США не будут вводить новых торговых ограничений в отношении РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не понимают, что это значит». Министр войны США созвал сотни генералов и адмиралов на экстренное совещание

    «Ни памятника, ни оградки, ни креста». Православного бойца СВО тайно похоронили по мусульманским обычаям. Почему так произошло?

    Александра Бортич опубликовала архивное фото в купальнике

    Пилоты самолета со 132 пассажирами забыли выпустить шасси при посадке и попали на видео

    Трамп назвал способного повлиять на украинский конфликт лидера

    Дочь Бондарчука рассказала о его переживаниях из-за ухода Шукшина

    Артемия Лебедева высадили из такси и обматерили

    Трамп вновь разочаровался в Путине

    Акула польстилась на добычу рыбака и прокусила ему руку

    Названа самая полезная часть курицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости