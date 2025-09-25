Трамп надавил на еще одного ключевого покупателя российской нефти

Трамп на встрече с Эрдоганом потребовал от Турции прекратить импорт нефти из РФ

В ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом глава США Дональд Трамп попытался убедить своего коллегу заставить местных импортеров российской нефти прекратить ее закупки. Слова руководителя Белого дома приводит РБК.

Американский лидер заявил, что у него с Эрдоганом сложились «прекрасные отношения в сфере войны и торговли». Однако его не устраивает тот факт, что Турция продолжает импортировать российскую нефть, в то время как Москва продолжает вести боевые действия на территории Украины. «Я бы хотел, чтобы он прекратил покупать нефть у России», — резюмировал Трамп.

Подобная стратегия, отметил он, не способствует скорейшему прекращению огня на Украине и мешает заключить мирную сделку. Это обусловлено тем, что доходы от продажи сырья продолжают активно поступать в российскую казну. Прекращение закупок нефти одним из ключевых импортеров, по мнению Трампа, оказало бы давление на Кремль и подтолкнуло бы Россию сесть за стол переговоров.

Ранее Трамп потребовал от Евросоюза (ЕС) и Индии тех же действий в отношении российской нефти. В ответ на недоговороспособность азиатской страны по этому вопросу глава Белого дома ввел повышенные 50-процентные пошлины на ряд индийских товаров. Европейским же государствам Трамп пообещал содействие в ужесточении антироссийских санкций, но только, если ЕС полностью прекратит покупать нефть и сделанные из российского сырья нефтепродукты. Пока этого не будет сделано, предупредил он, власти США не будут вводить новых торговых ограничений в отношении РФ.