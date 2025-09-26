Путешествия
20:41, 26 сентября 2025
Путешествия

Тучный кот сбежал от хозяина в первый класс самолета и попал на видео

Марк Успенский
Марк Успенский

Тучный кот сбежал от хозяина в самолете Delta Air Lines во время полета и попал на видео. Ролик распространился в соцсетях, на что обратило внимание издание PYOK.

Уточняется, что самолет выполнял ночной рейс из Лас-Вегаса в Атланту. Один из пассажиров путешествовал со своим котом в эконом-классе, однако животное сбежало и спряталось под креслами в первом классе. На кадрах видно, как стюардессы пытаются выманить питомца, но тот упорно их игнорирует.

Вскоре кота все-таки вернули хозяину.

Ранее забытая в грузовом отсеке самолета кошка совершила три перелета за 24 часа. Животное провело в небе около 22 часов подряд и вернулось к хозяевам.

