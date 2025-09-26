Туристка бросила голую дочь на улице в США, ушла за покупками и угодила за решетку

Туристка из Канады бросила четырехлетнюю дочь без одежды на улице в США

Туристка из Канады бросила голую и босую дочь на улице в США, ушла за покупками и угодила за решетку. Об этом сообщает местный портал WPLG Local 10.

Уточняется, что инцидент произошел 23 сентября в городе Майами-Бич, штат Флорида. Неравнодушный прохожий заметил четырехлетнюю девочку без одежды и обуви, в одиночестве идущую по дороге в районе Саут-Бич, и сообщил об этом полицейским, которые сразу же выехали на место.

«Ребенок был найден на тротуаре, полностью голым и босым, без присмотра взрослых и без возможности позвать на помощь», — говорится в отчете стражей правопорядка.

Кроме того, правоохранители заявили, что девочка не смогла сообщить им, где она живет, и выглядела дезориентированной. Она лишь сказала, что ее мать ушла в магазин.

Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели, что женщина действительно покупала товары в одном из местных супермаркетов. Вскоре им удалось установить личность и матери девочки — ей оказалась 43-летняя Ибтиссем Бенхамади из Монреаля. Канадку арестовали и обвинили в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, а позже освободили под подписку о невыезде.

