У едва владеющих русским языком мигрантов обнаружили сертификаты от российского вуза

У едва владеющих русским мигрантов обнаружили сертификаты от вуза в Бурятии

У едва владеющих русским языком мигрантов обнаружили сертификаты от Восточно-Сибирского госуниверситета в Бурятии. Как пишет Telegram-канал Baza, российский вуз предоставлял иностранцам фиктивные справки.

Полицейские в Костромской области, проверяя документы у двух граждан Узбекистана, нашли «свежие» сертификаты о знании русского языка, выданные Восточно-Сибирским госуниверситетом технологий и управления. На деле же мужчинам трудно давалось построить и произнести самые обычные фразы по-русски.

Похожий случай произошел в Иркутске. Там иностранцы при оформлении патентов показали сертификаты из этого вуза, хоть нормально разговаривать не могли. В июле аналогичные справки получили 70 граждан Китая, почти не владевших языком. Тогда ректору Игорю Сизову выписали предписание.

Как утверждает Baza, за год тестирование в вузе в Бурятии прошли почти 5,5 тысяч иностранцев, а соответствующие сертификаты выдали около 4 тысячам. Полиция начала проверку в учебном заведении.

Ранее сообщалось, что в России решили изменить экзамены по русскому языку для детей мигрантов.