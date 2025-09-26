Колесник: НАТО не имеет технических возможностей сбивать российские самолеты

Странам НАТО прежде, чем заявлять о готовности сбивать российские самолеты, следует подумать о наличии таких технических возможностей. Угрозы альянса в адрес России прокомментировал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, передают «Аргументы и факты».

По его словам, данное заявление страны Европейского союза (ЕС) «собезьянничали» у президента США Дональда Трампа. Депутат предупредил, что с таким подходом Европа рискует «нарваться на такой же ответ».

«Наши еще попробуй сбей, а их истребители на СВО мы сбиваем довольно спокойно, у нас большой опыт в этом. Поэтому прежде, чем выступать с такими воинствующими заявлениями, пусть подумают, есть ли у них технические возможности. У нас есть», — сказал он.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро ответил на вопрос о готовности сбивать российские самолеты. «Франция, вероятно, не дойдет до того, чтобы сбивать самолет, который вторгся в воздушное пространство НАТО, как это произошло с Эстонией», — сказал он.