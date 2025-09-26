Россия
В Госдуме высказались о проблеме отравления суррогатами алкоголя в Ленобласти

Депутат Куринный об отравлении алкоголем: Продажа домашнего самогона запрещена
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Каждый случай отравления алкоголя в России индивидуален, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Куринный. Он призвал отменить мораторий на проверку производств и напомнил о запрете продажи самогона на фоне массового отравления людей в Ленобласти.

«Есть разные истории отравления. К примеру, если вспомнить историю с "Мистером Сидром", там была подмена нормального спирта на метиловый. Другое дело — частное самогоноварение как в Ленинградской области», — сказал депутат.

По словам политика, на данный момент только предстоит выяснить, был ли ядовитым сам самогон, или же в канистру каким-то образом попал метиловый спирт.

«Я сторонник восстановления проверок в отношении всего, что связано со спиртом, и исключения из моратория промышленных производств, — подчеркнул Куринный. — Личное производство самогона не запрещено. Но запрещена его продажа. Поэтому я уже вносил законопроект об ограничении рекламы оборудования для производства самогона, но пока не встретил понимания».

На момент публикации материала число жертв отравления самогоном в Ленобласти достигло 19 человек. Все отравившиеся — жители города Сланцы и соседней с ним деревни Гостицы. Задержаны подозреваемые в производстве и продаже паленого алкоголя — 79-летний пенсионер (по другим данным, ему 75 или 78 лет) и 60-летняя работница детского сада, которая и могла производить суррогат.

    Все новости