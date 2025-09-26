Бывший СССР
В Грузии изрисовали портреты погибших наемников ВСУ

В Тбилиси неизвестные изрисовали портреты погибших наемников ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

В Тбилиси неизвестные изрисовали портреты погибших наемников, воевавших в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок.

По его сведениям, местные прозападные активисты требуют срочно покарать виновных и предлагают организовать самостоятельные поиски. Однако большая часть населения на инцидент никак не отреагировала.

Ранее в сентябре стало известно, что тысячи иностранных наемников, сражавшихся на стороне ВСУ, погибли или пропали. Российским хакерам удалось взломать рабочую почту одного из украинских офицеров и получить информацию об убитых, журналы боевых действий, а также рапорты. В документах, которые обнаружили хакеры Nessus CGOP, оказалась тысяча человек. Среди них военные из Колумбии, Соединенных Штатов, Грузии, Великобритании, Бразилии, Франции и Польши. В списке также оказались наемники из Барбадоса, Коста-Рики и Шри-Ланки. Отмечается, что большинство колумбийских наемников погибло в Курской области.

