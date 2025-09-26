В Испании установили личность погибшей 20 лет назад россиянки

В Испании спустя 20 лет установили личность погибшей россиянки

Национальная полиция Испании при содействии Интерпола сумела установить личность женщины, которую около 20 лет назад нашли погибшей. Она оказалась россиянкой, сообщает МВД Испании на своем сайте.

Как отметили правоохранители, речь идет о женщине, которую обнаружили мертвой 3 июля 2005 года в провинции Барселона. Тогда силовики нашли на ее теле признаки насильственной смерти. В ходе расследования они так и не сумели установить ее личность, дело оставалось нераскрытым почти 20 лет.

Однако Национальное центральное бюро Интерпола Анкары сообщило о «возможном совпадении» отпечатков пальцев в турецких базах данных с отпечатками пальцев из дела в Испании. После того как были получены необходимые материалы, было проведено «исследование и сопоставление», в результате которого удалось подтвердить личность погибшей. На момент смерти ей был 31 год. Уточняется, что российские власти также подтвердили эти данные.

