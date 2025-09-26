Бывший СССР
08:51, 26 сентября 2025Бывший СССР

В Казахстане назначили нового министра иностранных дел

Президент Казахстана Токаев назначил Кошербаева министром иностранных дел
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Ермек Кошербаев

Ермек Кошербаев. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Ермека Кошербаева новым министром иностранных дел. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба казахстанского лидера.

«Указом главы государства Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен министром иностранных дел Республики Казахстан», — говорится в публикации.

Предыдущий глава МИД Мурат Нуртлеу перешел на должность помощника Токаева по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству.

В начале сентября казахстанская пресса со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщала, что в Казахстане задержали Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева. Позднее пресс-служба дипломатического ведомства опровергла задержание первого.

