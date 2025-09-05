Главу МИД Казахстана нашли на свободе после сообщений о задержании

МИД Казахстана опроверг сообщения о задержании главы ведомства Нуртлеу

МИД Казахстана опроверг сообщения о задержании главы ведомства Мурата Нуртлеу. Сообщение о публичном мероприятии чиновника опубликовано на сайте министерства.

Нуртлеу провел встречу с председателем совета директоров компании «Harvest Group» Алмазом Альсеновым. «Стороны обсудили ход создания агро-индустриального кластера (...) Министр отметил важность дальнейшего продвижения проекта и выразил готовность оказать поддержку со стороны государства», — говорится в сообщении.

Сообщения об аресте министра никак не комментировались.

5 сентября казахстанское издание Orda со ссылкой на источники в правоохранительных органах писало, что в Казахстане задержали Мурата Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева. Отмечалось, что задержания связаны с расправой над казахстанским журналистом Айдосом Садыковым на Украине и ликвидацией первого заместителя директора Службы внешней разведки Казахстана Бауржана Алпысова.