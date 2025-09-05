Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:46, 5 сентября 2025Бывший СССР

Главу МИД Казахстана нашли на свободе после сообщений о задержании

МИД Казахстана опроверг сообщения о задержании главы ведомства Нуртлеу
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

МИД Казахстана опроверг сообщения о задержании главы ведомства Мурата Нуртлеу. Сообщение о публичном мероприятии чиновника опубликовано на сайте министерства.

Нуртлеу провел встречу с председателем совета директоров компании «Harvest Group» Алмазом Альсеновым. «Стороны обсудили ход создания агро-индустриального кластера (...) Министр отметил важность дальнейшего продвижения проекта и выразил готовность оказать поддержку со стороны государства», — говорится в сообщении.

Сообщения об аресте министра никак не комментировались.

5 сентября казахстанское издание Orda со ссылкой на источники в правоохранительных органах писало, что в Казахстане задержали Мурата Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева. Отмечалось, что задержания связаны с расправой над казахстанским журналистом Айдосом Садыковым на Украине и ликвидацией первого заместителя директора Службы внешней разведки Казахстана Бауржана Алпысова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российскую актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту

    Миллионы людей отказались обновлять Windows

    В Раде рассказали о демографической катастрофе на Украине

    Стало известно о боях в Юнаковке Сумской области

    Стало известно о смене Шуфутинским гражданства

    В России захотели включить в программы вузов обучение пилотов беспилотников

    В России уклонистов от армии нашли в цыганском таборе

    Россиянин поджег одежду и разгромил кувалдой чужую машину

    Путин пригрозил иностранным контингентам на Украине превращением в военную цель

    Депутаты предложили компенсировать траты на лекарства некоторым льготникам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости