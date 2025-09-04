Раскрыты подробности предполагаемого задержания главы МИД Казахстана

Orda настаивает на факте ареста главы МИД Казахстана, несмотря на опровержение

Издание Orda настаивает на факте ареста главы МИД Казахстана, несмотря на опровержение со стороны внешнеполитического ведомства. Об этом пишет главный редактор Гульнара Бажкенова на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Власти Казахстана и многие местные СМИ опровергают информацию о задержании министра иностранных дел Мурата Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева. Прозвучали предупреждения об уголовной ответственности», — пишет она.

Главред также заявила, что Orda располагает точной информацией о том, что вместе с министром и бизнесменом был задержан ряд высокопоставленных сотрудников силовых структур Казахстана. Издание утверждает, что задержания связаны с расправой над казахстанским журналистом Айдосом Садыковым на Украине и ликвидацией первого заместителя директора Службы внешней разведки Казахстана Бауржана Алпысова.

Ранее Orda со ссылкой на источники в правоохранительных органах писала, что в Казахстане задержали главу МИД республики Мурата Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева. Однако позже ведомство опровергло сообщения. Комментариев от самого Нуртлеу пока не поступало.