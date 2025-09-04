Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:07, 4 сентября 2025Бывший СССР

Раскрыты подробности предполагаемого задержания главы МИД Казахстана

Orda настаивает на факте ареста главы МИД Казахстана, несмотря на опровержение
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Издание Orda настаивает на факте ареста главы МИД Казахстана, несмотря на опровержение со стороны внешнеполитического ведомства. Об этом пишет главный редактор Гульнара Бажкенова на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Власти Казахстана и многие местные СМИ опровергают информацию о задержании министра иностранных дел Мурата Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева. Прозвучали предупреждения об уголовной ответственности», — пишет она.

Главред также заявила, что Orda располагает точной информацией о том, что вместе с министром и бизнесменом был задержан ряд высокопоставленных сотрудников силовых структур Казахстана. Издание утверждает, что задержания связаны с расправой над казахстанским журналистом Айдосом Садыковым на Украине и ликвидацией первого заместителя директора Службы внешней разведки Казахстана Бауржана Алпысова.

Ранее Orda со ссылкой на источники в правоохранительных органах писала, что в Казахстане задержали главу МИД республики Мурата Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева. Однако позже ведомство опровергло сообщения. Комментариев от самого Нуртлеу пока не поступало.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две группы спецназа ВСУ разыскивают в 250 километрах от границ Москвы. Как диверсанты проникли туда и какова их цель?

    Умер сын легендарного Эрнеста Хемингуэя Патрик

    Постсоветская страна резко нарастила поставки нефти в Германию

    Названа причина остановки сердца у подмосковного школьника после линейки на День знаний

    Звезда фильмов Marvel признался в проблемах со здоровьем

    Московского врача наказали за аватарку в Telegram

    Россиянам раскрыли способы избежать отравлений в путешествиях по Азии

    Врач назвал кардинально меняющую здоровье в лучшую сторону привычку

    На Западе подтвердили планы Индии закупить у России еще больше С-400

    Китаю спрогнозировали потерю статуса крупнейшей экономики мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости