Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:04, 26 сентября 2025Мир

В Кремле прокомментировали арест подозреваемого по «Северным потокам»

Песков: Арест подозреваемого говорит о вине в подрыве «Северных потоков»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетДиверсии в России

Фото: Anton Vaganov / Pool / Reuters

Арест конкретного подозреваемого красноречиво говорит о том, кто стоит за подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Что касается того, кто за этим стоит, мне кажется, красноречиво говорит об этом факт ареста конкретного подозреваемого», — сказал он.

По словам представителя Кремля, ответы на вопрос о вине предстоит дать тем, кто занимается следствием, а именно — правоохранительным органам Германии.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли ровно три года назад — 26 сентября 2022 года. 21 августа 2025 года итальянские карабинеры по запросу прокуратуры ФРГ арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который считается участником диверсий на газопроводах.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что Запад продолжает скрывать от мировой общественности информацию о заказчиках терактов на «Северных потоках». Он отметил, что западные страны проявляют необычную медлительность, полностью доверяя германской прокуратуре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Тигран Кеосаян

    В Кремле заявили о страдающей после подрыва «Северных потоков» Германии

    Выплаты мобилизованным после увольнения со службы захотели предоставлять по-новому

    Будущее Израиля на «Евровидении» определят голосованием

    В Кремле заявили о причастности администрации Байдена к подрывам «Северных потоков»

    Россиянка отсудила у туроператора полмиллиона рублей из-за ДТП перед вылетом в Таиланд

    В Кремле оценили переговорные позиции Украины

    Названы даты заседаний Банка России по ключевой ставке в 2026 году

    Brunello Cucinelli обвинили в продаже роскошных товаров россиянам вопреки санкциям ЕС

    Врач предупредила о серьезных противопоказаниях к коррекции зрения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости