Песков: Арест подозреваемого говорит о вине в подрыве «Северных потоков»

Арест конкретного подозреваемого красноречиво говорит о том, кто стоит за подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Что касается того, кто за этим стоит, мне кажется, красноречиво говорит об этом факт ареста конкретного подозреваемого», — сказал он.

По словам представителя Кремля, ответы на вопрос о вине предстоит дать тем, кто занимается следствием, а именно — правоохранительным органам Германии.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли ровно три года назад — 26 сентября 2022 года. 21 августа 2025 года итальянские карабинеры по запросу прокуратуры ФРГ арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который считается участником диверсий на газопроводах.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что Запад продолжает скрывать от мировой общественности информацию о заказчиках терактов на «Северных потоках». Он отметил, что западные страны проявляют необычную медлительность, полностью доверяя германской прокуратуре.