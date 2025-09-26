Россия
21:29, 25 сентября 2025

В Кремле высказались о российско-американских отношениях на фоне заявлений Трампа о Путине

Ушаков допустил, что Трамп подыгрывает лидерам разных стран, говоря о Путине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Критические заявления американского лидера Дональда Трампа в адрес его российского коллеги Владимира Путина могут быть обусловлены тем, что глава США «подыгрывает» лидерам разных стран. Таким мнением поделился помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент которой опубликован в его Telegram-канале.

«Ну да, на Генассамблее [Трамп] беседует с различными лидерами. В какой-степени может подыгрывать им, но картина гораздо более сложная», — сказал чиновник, комментируя последние высказывания американского лидера о Путине.

Ранее Трамп вновь заявил, что разочаровался в президенте России, и добавил, что Путин «должен остановиться».

