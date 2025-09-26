Мир
14:31, 26 сентября 2025

В Кремле заявили о причастности администрации Байдена к подрывам «Северных потоков»

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kamil Krzaczynski / File Photo / Reuters

Подрыв российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» был бы невозможен без ведома администрации бывшего президента США Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Кто потворствовал этому — очевидно, что без ведома администрации президента [Джо] Байдена такие действия со стороны Украины и киевского режима были бы невозможны», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что арест конкретного подозреваемого красноречиво говорит о том, кто стоит за подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». По словам представителя Кремля, ответы на вопрос о вине предстоит дать тем, кто занимается следствием, а именно — правоохранительным органам Германии.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли ровно три года назад — 26 сентября 2022 года. 21 августа 2025 года итальянские карабинеры по запросу прокуратуры ФРГ арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который считается участником диверсий на газопроводах.

