В Польше признали используемый ВСУ немецкий «Гепард» устаревшим

Defence24: Используемые ВСУ зенитные установки Gepard устаревают

Зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard («Гепард»), которые Германия передала Украине, признали устаревающим оружием. О недостатках установки рассказало польское издание Defence24.

Отмечается, что машина, которая несет две автоматические пушки, уступает по эффективности огня современным ЗСУ с одним орудием. В комплексах, вроде Skynex или Skyranger 30 используют программируемые боеприпасы, которые повышают вероятность поражения цели.

«Это снижает сложность всего боевого модуля, его себестоимость производства и расход боеприпасов. Поэтому Gepard с двумя пушками калибра 35 миллиметров кажутся неоптимальными в 2025 году», — говорится в публикации.

Установку Gepard начали выпускать в 1973 году. Машина на шасси танка Leopard 1 несет две пушки Oerlikon KDA, которые позволяют поражать цели на высоте до трех километров. ЗСУ оснащена радаром целеуказания и радиолокационной станцией орудийной наводки.

В феврале стало известно, что немецкая компания KNDS предложила модернизированную версию ЗСУ Gepard с усовершенствованным радаром.