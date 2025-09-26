В России открыли первую детскую школу БПЛА

Мэр Краснодара Наумов сообщил об открытии первой детской школы БПЛА

В Краснодаре открыли первую в России детскую школу БПЛА «Добро и Небо». Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

«Здесь школьники будут бесплатно отрабатывать основные навыки сборки и пилотирования дронов, печати на 3D-принтере. Обучение пройдёт на настоящих летательных аппаратах и симуляторах», — написал он.

Наумов отметил, что первыми воспитанниками станут ученики школ Западного округа. Там они будут проходить тестирования на мелкую моторику и склонность к изучению технических наук. Среди наставников будут опытные инструкторы, а также участники спецоперации.

Ранее стало известно, что школы России подготовились противостоять атакам беспилотных летательных аппаратов. Первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев заявил, что все российские учебные заведения получили инструкции на случай возможной атаки дронов.