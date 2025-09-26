Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:36, 26 сентября 2025Россия

В России открыли первую детскую школу БПЛА

Мэр Краснодара Наумов сообщил об открытии первой детской школы БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Администрация и городская Дума Краснодара

В Краснодаре открыли первую в России детскую школу БПЛА «Добро и Небо». Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

«Здесь школьники будут бесплатно отрабатывать основные навыки сборки и пилотирования дронов, печати на 3D-принтере. Обучение пройдёт на настоящих летательных аппаратах и симуляторах», — написал он.

Наумов отметил, что первыми воспитанниками станут ученики школ Западного округа. Там они будут проходить тестирования на мелкую моторику и склонность к изучению технических наук. Среди наставников будут опытные инструкторы, а также участники спецоперации.

Ранее стало известно, что школы России подготовились противостоять атакам беспилотных летательных аппаратов. Первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев заявил, что все российские учебные заведения получили инструкции на случай возможной атаки дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ООН поддержала идею Путина

    Российские бойцы два месяца прятались под танком от непрерывных атак ВСУ. Что они рассказали?

    Артемий Лебедев призвал государство поставить вопрос ребром в одной сфере

    Пассажир самолета ударил комика в живот из-за его лишнего веса и посоветовал ему похудеть

    В Киеве ответили на слова о «потерявшем рассудок» Зеленском

    Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6

    Трамп отказал Зеленскому в одной просьбе

    Москвичей предупредили о перекрытии Садового кольца

    «Динамо» победило «Крылья Советов» в матче РПЛ

    Соседи Пугачевой заявили о визитах Орбакайте в ее замок в деревне Грязь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости