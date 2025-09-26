В России появятся «бомж-туры» для богачей

URA.RU: В Тюменской области появятся «бомж-туры» для богачей

В России появится специальные «бомж-туры» для богатых людей, которые хотят «перезагрузиться». Об этом сообщает URA.RU.

Организатором выступил житель Тюменской области Федор Цветков, прежде уже занимавшийся турами разного формата. В том числе он отправлял зумеров на отдых в деревню. В рамках дауншифтинг-тура для богачей Цветков предложит клиентам провести три дня на теплотрассе, спать на картонке и питаться подаяниями.

По его словам, уже есть первые желающие попробовать такой эксперимент. В их числе чиновники и политики.

Ранее сообщалось, что в России задумали перевоспитать зумеров с помощью жизни в деревне — для поколения Z появились пакетные туры с проживанием вдали от городов. Так, «Тур для зумера» обойдется около 20 тысяч рублей на человека и будет включать недельное проживание в подмосковной деревне Бабенки.

