Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:09, 26 сентября 2025Россия

В российском регионе перевернулся автобус со школьниками

В Башкирии перевернулся школьный автобус
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Башкортостана»

В Башкирии перевернулся автобус со школьниками. Есть пострадавшие, сообщает UFA1.RU.

Как пишет издание, водитель вез учащихся давлекановского лицея-интерната домой. В районе села Казангулово автобус вылетел в кювет. В салоне находились водитель, сопровождающий и трое ребят.

По предварительным данным, взрослые отказались от госпитализации, а детей с различными травмами доставили в больницу.

По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.

Ранее в Хабаровском крае из-за неисправных тормозов перевернулся школьный автобус. В ДТП пострадали 22 человека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Тигран Кеосаян. Режиссер, телеведущий и муж Маргариты Симоньян почти год был в коме

    Токаев поговорил с Путиным после слов о готовности принять переговоры Москвы и Киева

    Появились подробности о годами продававшем опасный алкоголь пенсионере из Ленобласти

    В Киргизии заявили о желании сыграть со сборной России по футболу

    Трампа обвинили в очередном нарушении этикета из-за жены

    Зеленский назвал связанное с Россией условие проведения выборов

    Жители столичного ЖК пожаловались на нашествие крыс

    Продавец алкомаркета вынудил семерых девочек отправить ему интимные фото для одной цели

    В российском регионе перевернулся автобус со школьниками

    В Кремле в связи со словами Трампа заявили о работающих на полную мощность газопроводах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости