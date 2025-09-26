В шпионаже в пользу России обвинили двух нидерландских подростков

В Нидерландах по обвинению в шпионаже в пользу России задержаны два подростка

Полиция Нидерландов задержала двух 17-летних подростков по обвинению в шпионаже, предположительно, в пользу российской разведки. Об этом сообщает газета Telegraaf.

«В понедельник полиция задержала двух 17-летних юношей, которые, возможно, были завербованы российской разведкой», — говорится в сообщении.

Власти утверждают, что задержанные подростки, предположительно, осуществили хакерскую атаку в Гааге, перехватывая с помощью специального устройства сетевой трафик и данные близ зданий Европола, Евроюста и посольства Канады.

Ранее к тюремному заключению по обвинению в шпионаже в пользу России приговорили жителя эстонской Нарвы Игоря Лобина.