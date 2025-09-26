Эстонец попал в тюрьму за якобы шпионаж в пользу России

Житель эстонской Нарвы Игорь Лобин попал в тюрьму по обвинению в шпионаже против республики. Как сообщает РИА Новости, Лобин якобы работал в интересах России.
«Вируский уездный суд вынес приговор жителю Нарвы Игорю Лобину, признав его виновным в сотрудничестве с российской спецслужбой ФСБ и шпионаже против Эстонской Республики», — говорится в сообщении.
Уточняется, что подсудимый вправе обжаловать решение суда в апелляционном порядке.
Ранее в Луганской народной республике дали 17 лет местному жителю, шпионившему для спецслужб Украины.