Эстонец попал в тюрьму за якобы шпионаж в пользу России

Житель эстонской Нарвы Игорь Лобин попал в тюрьму по обвинению в шпионаже против республики. Как сообщает РИА Новости, Лобин якобы работал в интересах России.

«Вируский уездный суд вынес приговор жителю Нарвы Игорю Лобину, признав его виновным в сотрудничестве с российской спецслужбой ФСБ и шпионаже против Эстонской Республики», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подсудимый вправе обжаловать решение суда в апелляционном порядке.

