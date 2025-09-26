WP: Трампу нужно снять ограничения для Киева на удары по России оружием НАТО

Президенту США Дональду Трампу следует разрешить Украине использовать оружие НАТО, чтобы наносить им удары по территории России. Такое мнение озвучил колумнист американского издания The Washington Post (WP) Марк Тиссен.

Журналист отметил, что Соединенным Штатам и европейским странам необходимо объединиться, чтобы не дать России одержать победу в военном противостоянии. В частности, он предложил западным правительствам отказаться от покупки российской нефти и природного газа и вытеснить страну с этого рынка.

Еще одной необходимой мерой Тиссен счел военную поддержку Киева. «[Нужно] продать Украине оружие, необходимое для того, чтобы российские войска перешли в оборону, и снять ограничения, введенные [бывшим президентом США Джо] Байденом, которые не позволяли Украине использовать оружие НАТО для ударов по российской территории (...) Позвольте Киеву наносить удары как по военным, так и по энергетическим целям на территории России», — призвал колумнист WP.

Ранее издание The Hill выразило мнение, что президент России Владимир Путин побеждает в третьей мировой войне. Кроме того, отмечалось в статье, Москва может положить конец мировой гегемонии США.