В украинском городе в результате стрельбы погиб президент Федерации самбо

В Кривом Роге при стрельбе погиб президент местной Федерации самбо Понырко

В Кривом Роге в результате стрельбы погиб, предположительно, президент местной федерации самбо Евгений Понырко. Об этом сообщает украинский 24-й телеканал со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Происшествие случилось в Покровском районе украинского города. Также ранения получил один человек, уточняет телеканал.

На место прибыла следственно-оперативная группа и другие профильные службы. В настоящий момент ведутся следственные действия, направленные на установление личности стрелявшего. В районе города введен план «Сирена».

Ранее в Кривом Роге Днепропетровской области Украины боец Вооруженных сил страны (ВСУ) из пневматического пистолета ранил в голову ребенка. Отмечается, что военный находился в отпуске. Он вышел на балкон и стрелял из пистолета по детской площадке, на которой в этот момент находился десятилетний мальчик.