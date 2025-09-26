Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:54, 26 сентября 2025Мир

Венгрия объявила «Антифа» террористической организацией

Орбан: Кабмин Венгрии объявил «Антифа» террористической организацией
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Кабинет министров Венгрии в ходе заседания объявил «Антифа» террористической организацией. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, сообщает портал 24.hu.

«Если они не совершили преступления сейчас, то меры против них должны быть приняты до того, как они его совершат», — заявил политик.

Орбан подчеркнул, что правительство страны составит национальный список террористических организаций и «будет действовать против них самым строгим образом».

Ранее премьер-министр республики Виктор Орбан заявил, что Венгрия вслед за США намерена признать «Антифа» террористической организацией. Он подчеркнул, что представители этого движения приехали в страну, нападали на мирных людей на улицах, а потом стали депутатами Европарламента и начали читать лекции венграм из Брюсселя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Возросло число насмерть отравившихся суррогатным алкоголем в российском городе

    Стало известно о решившем не атаковать цель в зоне СВО российском военном

    Названа причина массового смертельного отравления алкоголем в российском городе

    В ВСУ призвали «фильтровать» слова Трампа

    Разбегающаяся от выстрела ракетницы толпа в российском городе попала на видео

    Вышедшую замуж за ушедшего на СВО россиянина многодетную мать лишили выплат

    Венгрия объявила «Антифа» террористической организацией

    Сыгравшую Машу Васнецову в «Папиных дочках» актрису заподозрили в помолвке

    Антиндроновый «Серп» представят в Белоруссии

    Пассажиры захотели линчевать сотрудника авиакомпании в аэропорту России и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости