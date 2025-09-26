Венгрия объявила «Антифа» террористической организацией

Орбан: Кабмин Венгрии объявил «Антифа» террористической организацией

Кабинет министров Венгрии в ходе заседания объявил «Антифа» террористической организацией. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, сообщает портал 24.hu.

«Если они не совершили преступления сейчас, то меры против них должны быть приняты до того, как они его совершат», — заявил политик.

Орбан подчеркнул, что правительство страны составит национальный список террористических организаций и «будет действовать против них самым строгим образом».

Ранее премьер-министр республики Виктор Орбан заявил, что Венгрия вслед за США намерена признать «Антифа» террористической организацией. Он подчеркнул, что представители этого движения приехали в страну, нападали на мирных людей на улицах, а потом стали депутатами Европарламента и начали читать лекции венграм из Брюсселя.

