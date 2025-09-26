Культура
17:09, 26 сентября 2025

Верке Сердючке предрекли проблемы с концертами в Европе

Продюсер Дзюник: К певцу Андрею Данилко в Европе относятся как к русскому
Ольга Коровина

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Украинскому певцу Андрею Данилко, более известному как Верка Сердючка, грозят проблемы с концертами в Европе. Об этом заявил продюсер Леонид Дзюник в разговоре с aif.ru.

По мнению собеседника издания, Данилко больше не сможет выступать ни в России, ни на Украине. Концерты в других странах также будут под вопросом, считает продюсер.

«Что касается Европы, опять же, как ни крути, к Андрею Данилко там будет отношение как к русскому. Да, он выступает под таким имиджем, образом, но его все равно будут считать русским», — пояснил Дзюник.

25 сентября сообщалось, что Андрея Данилко могут не впустить в Россию. В материалах российских правоохранительных органов указано, что на данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию РФ. По словам директора Игоря Турчинского, артист равнодушен к вероятному запрету.

До этого на Украине призвали наказать Данилко за публичное исполнение песен на русском языке.

