Возросло число насмерть отравившихся суррогатным алкоголем в российском городе

Число насмерть отравившихся суррогатным алкоголем в городе Сланцы Ленинградской области выросло до 12 человек. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.
До этого уточнялось, что жертвами опасного суррогатногоым спиртного стали восемь россиян.
Как пишет Baza, следователи начали устанавливать личности покупателей смертельного напитка.
Выяснилось, что поставлять суррогатный алкоголь могла 60-летняя сотрудница детского сада.
Первым с отравлением в Сланцевскую районную больницу поступил 54-летний житель деревни Гостицы, спасти которого не удалось.
По подозрению в продаже суррогатного алкоголя задержали 79-летнего жителя Сланцев. Правоохранители изъяли для исследования пустые бутылки и канистры.
Еще раньше жители сразу нескольких российских регионов отравились чачей из Сочи.