11:07, 26 сентября 2025Россия

Возросло число насмерть отравившихся суррогатным алкоголем в российском городе

Число насмерть отравившихся алкоголем в Сланцах выросло до 12 человек
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Число насмерть отравившихся суррогатным алкоголем в городе Сланцы Ленинградской области выросло до 12 человек. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

До этого уточнялось, что жертвами опасного суррогатногоым спиртного стали восемь россиян.

Как пишет Baza, следователи начали устанавливать личности покупателей смертельного напитка.

Выяснилось, что поставлять суррогатный алкоголь могла 60-летняя сотрудница детского сада.

Первым с отравлением в Сланцевскую районную больницу поступил 54-летний житель деревни Гостицы, спасти которого не удалось.

По подозрению в продаже суррогатного алкоголя задержали 79-летнего жителя Сланцев. Правоохранители изъяли для исследования пустые бутылки и канистры.

Еще раньше жители сразу нескольких российских регионов отравились чачей из Сочи.

.
    Все новости