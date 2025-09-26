Возросло число насмерть отравившихся суррогатным алкоголем в российском городе

Число насмерть отравившихся алкоголем в Сланцах выросло до 12 человек

Число насмерть отравившихся суррогатным алкоголем в городе Сланцы Ленинградской области выросло до 12 человек. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

До этого уточнялось, что жертвами опасного суррогатногоым спиртного стали восемь россиян.

Как пишет Baza, следователи начали устанавливать личности покупателей смертельного напитка.

Выяснилось, что поставлять суррогатный алкоголь могла 60-летняя сотрудница детского сада.

Первым с отравлением в Сланцевскую районную больницу поступил 54-летний житель деревни Гостицы, спасти которого не удалось.

По подозрению в продаже суррогатного алкоголя задержали 79-летнего жителя Сланцев. Правоохранители изъяли для исследования пустые бутылки и канистры.

Еще раньше жители сразу нескольких российских регионов отравились чачей из Сочи.