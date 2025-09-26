Возврат купленных на маркетплейсах товаров предложили запретить

Минэкономразвития предложило запретить возврат купленных на маркетплейсе товаров

В России предложили запретить возврат купленных на маркетплейсе некоторых категорий товаров. Об этом со ссылкой на инициативу Минэкономразвития сообщает газета «Известия».

Глава ведомства Максим Решетников на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации предложил ввести «невозвратные тарифы по аналогии с авиабилетами.

«Мне кажется, это вопросы, которые надо серьезно обсуждать, если это поспособствует снижению цен на отечественную продукцию», — пояснил министр.

Решетников объяснил необходимость запрета на возврат некоторых товаров проблемами, с которыми сталкиваются предприниматели. Бизнес страдает от злоупотреблений со стороны потребителей и конкурентов, когда заказывают большие партии и не выкупают их, берут одежду перед Новым годом и возвращают ее после праздников. Подобные действия заставляют предпринимателей перекладывать издержки в цены товаров. Особый порядок возврата купленных онлайн товаров стал бы «реальной поддержкой» для предпринимателей перед сезоном праздников.

По словам управляющего партнера компании «Русяев и партнеры», юриста Ильи Русяева, в рамках предложения главы Минэкономразвития может быть создана модель, при которой покупатель либо выбирает сохранить право вернуть товар надлежащего качества в течение установленного законом срока, либо соглашается на более низкую цену, но без возможности отказа. Поводом для ее создания стал факт, что при огромном числе онлайн-заказов фиксируется значительный объем возвратов товаров надлежащего качества.

Однако в таком случае магазины могут начать специально завышать цены, чтобы подтолкнуть к выбору варианта без возврата, предупредила руководитель информационного отдела независимого профсоюза «Новый Труд» Мария Коледа. Вместо этого можно усовершенствовать систему идентификации недобросовестных покупателей, улучшать механизмы досудебного урегулирования споров или вводить для некоторых категорий товаров частичный возврат средств. Вариант с «возвратным» и «невозвратным» тарифами создаст для граждан дополнительные неудобства и может негативно сказаться на доверии к онлайн-торговле.

По итогам первой половины 2025 года суммарный объем интернет-торговли в России увеличился на 36 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и достиг 5,3 триллиона рублей, сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Подавляющая часть интернет-продаж пришлась на онлайн-магазины и маркетплейсы. На этом фоне доля подобного рода торговли в структуре розничных продаж в стране увеличилась на 7,2 процентного пункта год к году и достигла отметки в 22,4 процента.