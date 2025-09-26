Россия
12:46, 26 сентября 2025Россия

За названную продавщицей смертельного суррогата сотрудницу российского детсада вступились

За названную продавщицей смертельного суррогата женщину из Сланцев вступился сын
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Ленинградской области»

За сотрудницу детского сада из Сланцев Ленинградской области, названную продавщицей смертельного суррогатного алкоголя, жертвами которого стали как минимум 19 человек, вступился сын. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», россиянин уверен, что на его мать ополчились из-за деятельности бывшего мужа.

Россиянин заверил, что никакой торговли из квартиры родительницы никогда не было. Он отметил, что мужчина, который, предварительно, распространял спирт, до этого уже имел проблемы с законом. Как предположил житель Ленобласти, тот мог оболгать его мать, чтобы избежать возмездия от реальных виновников.

По мнению жителя Сланцев, продавали опасный спиртной напиток знакомые бывшего мужа его матери. «Фамилия эта осталась на слуху, чтобы прикрыть свой зад, назвали маму, потому что женщина не сможет бороться с этими ублюдками», — уверен он.

Мужчина рассказал, что несколько дней назад со спецоперации вернулся нынешний супруг матери. Он добавил, что полицейские ворвались в дом родительницы, задержали взрослых и оставили одного несовершеннолетнего ребенка.

Мужа спустя время отпустили, а сотрудницу детсада продолжают опрашивать.

Ранее сообщалось, что двое из отравившихся алкоголем в Ленобласти корчились в муках на глазах у жен.

Удалось установить, что все отравившиеся — жители города Сланцы и соседней с ним деревни Гостицы. Задержаны подозреваемые в производстве и продаже «паленого» алкоголя — это 79-летний пенсионер (по другим данным, ему 75 или 78 лет) и 60-летняя работница детского сада, которая и могла производить суррогат.

