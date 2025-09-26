Зеленский назвал связанное с Россией условие проведения выборов

Зеленский: Выборы на Украине состоятся в случае прекращения огня

Выборы на Украине состоятся в случае прекращения огня в рамках вооруженного конфликта с Россией. С таким заявлением политик выступил в интервью Axios, видео опубликовано на YouTube.

«Сейчас проведение выборов невозможно. (...) Но если у нас будет прекращение огня, думаю, мы сможем воспользоваться этой возможностью», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, Украина пойдет на проведение выборов в случае согласия России на безусловное прекращение огня. Он подчеркнул, что при таком сценарии он «даст сигнал» Верховной Раде страны.

При этом политик не назвал конкретные сроки прекращения огня. По его мнению, оно может продлиться как три месяца, так и шесть месяцев.

Ранее Зеленский допустил возможность признания де-факто новых регионов России. При этом политик выдвинул в качестве условия такого шага со стороны Киева достижение безусловного прекращения огня, назвав его «хорошим компромиссом» для сторон конфликта.

