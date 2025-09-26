Бывший СССР
Зеленский согласился с мнением о не выигрывающей Украине

Зеленский согласился с мнением журналиста, что Украина не выигрывает в конфликте
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский согласился с мнением журналиста Барака Равида, что страна не выигрывает в конфликте. Об этом он заявил в интервью изданию Axios.

Журналист сказал, что Украина «не выигрывает войну», добавив, что о полном поражении Киева речи не идет. «Да. Это верно. У нас недостаточно оружия, недостаточно [систем] ПВО (Противовоздушной обороны — прим. "Ленты.ру")», — ответил Зеленский.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Владимир Зеленский — это зависимый и нездоровый человек, который употребляет наркотические вещества. Она выразила уверенность, что он продолжает принимать наркотические вещества, начиная с его карьеры в «Клубе веселых и находчивых».

