Зеленский согласился с мнением о не выигрывающей Украине

Президент Украины Владимир Зеленский согласился с мнением журналиста Барака Равида, что страна не выигрывает в конфликте. Об этом он заявил в интервью изданию Axios.

Журналист сказал, что Украина «не выигрывает войну», добавив, что о полном поражении Киева речи не идет. «Да. Это верно. У нас недостаточно оружия, недостаточно [систем] ПВО (Противовоздушной обороны — прим. "Ленты.ру")», — ответил Зеленский.

