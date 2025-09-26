Жена Овечкина сфотографировалась с российским флагом в Вашингтоне

Жена Овечкина Шубская сфотографировалась с российским флагом в Вашингтоне

Анастасия Шубская, жена российского форварда Вашингтон Кэпиталс Александра Овечкина, сфотографировалась с флагом России в американской столице. Снимок она опубликовала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фото сделано в штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне. На снимке россиянка стоит полубоком к камере и держит флаг двумя руками.

Ранее канадский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Пьер-Люк Дюбуа рассказал о том, что Шубская однажды приготовила борщ на всю команду. «Ови притащил его сюда, в раздевалку. И он был по-настоящему хорош», — отметил Дюбуа.

Овечкин женился на Шубской в августе 2016 года. Пара воспитывает двоих сыновей.