21:00, 27 сентября 2025

Анонсировано последнее интервью Тиграна Кеосаяна

Симоньян анонсировала появление Кеосаяна в программе «Судьба человека»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Журналистка Маргарита Симоньян заявила, что скоро выйдет последнее интервью режиссера Тиграна Кеосаяна. Анонс эфира появился в ее Telegram-канале.

Как рассказала Симоньян, 28 сентября по телеканалу «Россия 1» в 13:00 часов Кеосаян появится в передаче «Судьба человека». По ее словам, программу записали незадолго до болезни режиссера.

При этом телеведущий Борис Корчевников, утверждает она, не хотел выпускать интервью в эфир до тех пор, пока Кеосаян не вылечится. В заключение Симоньян обратилась к подписчикам и попросила их обязательно посмотреть передачу.

Ранее стали известны дата и место прощания с Кеосаяном. Симоньян заявила, что оно состоится в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве.

