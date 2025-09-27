Эксперты МАГАТЭ спрогнозировали судьбу Запорожской АЭС

The Guardian: На Запорожской АЭС возможен сценарий «Фукусимы»

На Запорожской атомной электростанции (АЭС) возможен сценарий «Фукусимы». С таким прогнозом выступило The Guardian.

Издание, сославшись на экспертов из МАГАТЭ, заявило, что внешнее снабжение Запорожской АЭС электричеством отсутствует уже на протяжении нескольких дней. При этом системы охлаждения и безопасности функционируют на дизельных генераторах. Причиной является перекрытие последней линии электропередачи.

Если ситуация не изменится, то, как утверждают источники издания, повысится риск выхода из строя охладительных установок, а это чревато неконтролируемым нагреванием и расплавлением ядерного топлива. Ускоренный вариант такого сценария как раз и случился на японской «Фукусиме», поэтому Запорожская АЭС вполне может повторить эту судьбу, сказано в публикации.

Ранее украинская армия попыталась атаковать Курскую АЭС. Однако, как сообщили в пресс-службе «Росэнергоатома», беспилотник был успешно уничтожен.