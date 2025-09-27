Мир
20:49, 27 сентября 2025Мир

Эрдоган заявил о выступавшем перед пустыми креслами Нетаньяху

Вячеслав Агапов
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Jeenah Moon / Reuters

Из-за действий Израиля в секторе Газа премьер страны Биньямин Нетаньяху выступал в ООН перед пустыми креслами. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит РИА Новости.

По словам главы государства, Нетаньяху выступил на Генассамблее в пятницу, однако члены многих делегаций покинули зал и освистали политика. Эрдоган заявил, что «В Газе уже два года на глазах всего мира происходит позорный геноцид», и Нетаньяху был вынужден обращаться к пустым креслам в зале.

Палестину признало уже более 150 стран, и это событие имеет большое значение. Анкара намерена продолжить усилия для прекращения израильских атак на Газу и обеспечения беспрепятственного поступления гуманитарной помощи в регион. Нетаньяху же со своей стороны необходимо прекратить саботировать мирный процесс, приводит слова Эрдогана канцелярия.

Чтобы избежать гипотетического ареста по решению Международного уголовного суда (МУС), самолет Нетаньяху облетел Францию. Страна традиционно является одним из государств, через которую всегда пролетали самолеты глав израильского правительства на пути в США.

    Все новости