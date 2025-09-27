Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:35, 27 сентября 2025Мир

ФБР уволило ставших на колени перед участниками BLM агентов

ФБР уволило агентов, ставших на колени перед участниками BLM в 2020 году
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Marcus Constantino / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) США уволило агентов, ставших на колени перед участниками движения BLM (Black Lives Matter — «Жизни черных важны») во время протестов в 2020 году. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

«Прошлой весной бюро перевело агентов на другую должность, но затем уволило их», — сообщили собеседники издания.

По словам источников AP, ФБР уволило около 20 сотрудников, преклонивших колено перед участниками протестов после ухода из жизни Джорджа Флойда в 2020 году. Федеральные агенты попали на фотографии, использовавшиеся затем в американских СМИ. На тот момент времени их действия расценивались как возможная тактика деэскалации во время беспорядков.

Однако 26 сентября Ассоциация агентов ФБР заявила об увольнении десятков сотрудников ведомства, включая ветеранов, имеющих дополнительную законодательную защиту. Организация обвинила директора бюро Кэша Пателя в пренебрежении законными правами сотрудников.

Движение BLM появилось в США в 2014 году, когда в Нью-Йорке афроамериканец Эрик Гарнер получил несовместимые с жизнью травмы во время задержания полицией. Всемирную известность оно получило в 2020 году, когда в демонстрациях по всей стране приняли участие до 26 миллионов человек. В ответ на неправомерные действия полиции против афроамериканца Джорджа Флойда сторонники BLM прибегли к погромам и насилию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Признанная недружественной страна попросила Лаврова защитить интересы бизнеса в России

    Тарасова оценила допуск российских паралимпийцев с флагом и гимном

    Умерла заслуженная артистка России Людмила Гаврилова

    В Германии признали неумение отражать атаку некоторых видов дронов

    В МИД назвали истерией заявления о нарушении воздушного пространства стран НАТО

    Многокилометровая линия обороны ВСУ у Купянска попала на видео

    Артемий Лебедев предложил установить самозапрет на новости одной категории россиян

    ФБР уволило ставших на колени перед участниками BLM агентов

    Российский дрон заметил гражданское авто, не стал бить по нему и полетел дальше

    В Госдуме одной фразой отреагировали на допуск российских паралимпийцев с флагом и гимном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости