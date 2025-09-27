ФБР уволило ставших на колени перед участниками BLM агентов

ФБР уволило агентов, ставших на колени перед участниками BLM в 2020 году

Федеральное бюро расследований (ФБР) США уволило агентов, ставших на колени перед участниками движения BLM (Black Lives Matter — «Жизни черных важны») во время протестов в 2020 году. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

«Прошлой весной бюро перевело агентов на другую должность, но затем уволило их», — сообщили собеседники издания.

По словам источников AP, ФБР уволило около 20 сотрудников, преклонивших колено перед участниками протестов после ухода из жизни Джорджа Флойда в 2020 году. Федеральные агенты попали на фотографии, использовавшиеся затем в американских СМИ. На тот момент времени их действия расценивались как возможная тактика деэскалации во время беспорядков.

Однако 26 сентября Ассоциация агентов ФБР заявила об увольнении десятков сотрудников ведомства, включая ветеранов, имеющих дополнительную законодательную защиту. Организация обвинила директора бюро Кэша Пателя в пренебрежении законными правами сотрудников.

Движение BLM появилось в США в 2014 году, когда в Нью-Йорке афроамериканец Эрик Гарнер получил несовместимые с жизнью травмы во время задержания полицией. Всемирную известность оно получило в 2020 году, когда в демонстрациях по всей стране приняли участие до 26 миллионов человек. В ответ на неправомерные действия полиции против афроамериканца Джорджа Флойда сторонники BLM прибегли к погромам и насилию.