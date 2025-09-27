Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:53, 27 сентября 2025Мир

Из 19-го пакета санкций против России исключили один пункт

Yle: Евросоюз исключил никель из 19-го пакета санкций против России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Из 19-го пакета антироссийских санкций Европа исключила один пункт. Об этом сообщил Yle, сославшись на финских депутатов Европарламента.

Как отметили источники, в очередной пакет санкций не попал российский никель. При этом принять против него меры Евросоюз требовал уже на протяжении долгого времени.

Однако оборонная промышленность западных государств нуждается в российском никеле, добавили собеседники телевещателя. Кроме того, он важен для автомобильной и сталелитейной отраслей, но на первом месте все же стоят нужды именно ВПК, пояснила заместитель члена комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике Катри Кулмуни.

Ранее США попросили Индию не покупать российскою нефть. В противном случае страны не заключат соглашение о сотрудничестве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на сообщения о переброске войск ВСУ к курской границе

    Снег выпал еще в одном российском регионе

    В Раде заявили об ухудшающемся психическом состоянии Зеленского

    Эрдоган заявил о подливающих бензин в огонь конфликта на Украине «баронах войны»

    Из 19-го пакета санкций против России исключили один пункт

    В России поставили задачу ограничить рост цен на бензин

    Монсон призвал западных политиков извиниться перед российскими спортсменами

    Стало известно об ударе по снабжению военного производства Украины

    Названа причина смерти актрисы из «Глухаря» и «Мимино»

    Европейскую страну обвинили в желании нажиться на поставках нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости