Из 19-го пакета санкций против России исключили один пункт

Yle: Евросоюз исключил никель из 19-го пакета санкций против России

Из 19-го пакета антироссийских санкций Европа исключила один пункт. Об этом сообщил Yle, сославшись на финских депутатов Европарламента.

Как отметили источники, в очередной пакет санкций не попал российский никель. При этом принять против него меры Евросоюз требовал уже на протяжении долгого времени.

Однако оборонная промышленность западных государств нуждается в российском никеле, добавили собеседники телевещателя. Кроме того, он важен для автомобильной и сталелитейной отраслей, но на первом месте все же стоят нужды именно ВПК, пояснила заместитель члена комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике Катри Кулмуни.

