18:40, 27 сентября 2025Экономика

После отравлений в Ленобласти предложили усилить контроль за продажей алкоголя

Вячеслав Агапов

Фото: Ratikova / Shutterstock / Fotodom

Ответственность в сфере оборота алкогольной продукции нужно ужесточить. Усилить контроль за продажей после отравлений в Ленобласти предложил депутат Госдумы Сергей Яхнюк, его цитирует ТАСС.

По словам парламентария, после трагедии, стоившей людских жизней, нужно ужесточить ответственность за торговлю спиртным и усилить просветительскую работу по поддержанию здорового образа жизни.

«Безусловно, требуется самое жесткое расследование и суровое наказание для преступников, наживающихся на здоровье людей. Параллельно мы обязаны активизировать системную работу по защите граждан от этой угрозы. <...> Это горький и тревожный сигнал для всех нас, однако нельзя ограничиваться лишь реакцией на случившееся. Крайне необходимо дать принципиальную оценку подобным явлениям, ведь проблема не только криминального характера, но и глубоко социальная», — заявил Яхнюк.

После покупки суррогатного алкоголя в Сланцевском и Волосовском районах Ленинградской области общее число отравившихся достигло 25 человек. Продавец случайно отравил алкоголем даже собственную жену — 75-летняя женщина попробовала товар супруга и попала в больницу в крайне тяжелом состоянии.

В рамках уголовного дела были задержаны восемь человек. Правоохранители провели обыски и изъяли в общей сложности более 1000 литров суррогата. Ход расследования уголовного дела поставлен прокурором на особый контроль.

