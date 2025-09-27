Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:42, 27 сентября 2025Мир

Лавров отказал журналисту в ответ на просьбу перейти на английский

Лавров отказался говорить по-английски и напомнил об официальных языках ООН
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на просьбу журналиста из Великобритании перейти на английский язык отказался выполнить ее и напомнил об официальных языках ООН, в числе которых есть и русский. Об этом сообщает ТАСС.

Во время пресс-конференции по итогам 80-й сессии Генассамблеи ООН журналист Sky News задал главе российского МИД вопрос и попросил министра ответить по-английски.

«Мы находимся в здании ООН, и русский здесь официальный язык, как и английский. И поэтому я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать», — заявил Лавров на русском языке.

Ранее министр иностранных дел РФ прокомментировал слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который ранее сравнил Россию с «бумажным тигром». Он назвал это проявлением публичной дипломатии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров высказался о переговорах с Украиной

    В офисе Бербок объяснили отключение ее микрофона на словах о России

    Лавров высказался о подготовке Украиной провокаций в Европе

    Лавров отказал журналисту в ответ на просьбу перейти на английский

    Лавров указал на помощь Киеву во всех «пакостях» от Лондона

    «Зенит» разгромил аутсайдера РПЛ

    Орбан потребовал от Зеленского прекратить донимать Венгрию

    Лавров вспомнил легенду о Сталине и перемещении штаб-квартиры ООН

    Норвегия и Нидерланды сообщили о неизвестных дронах

    На Украине признали проблемы со снабжением ВСУ в Покровске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости