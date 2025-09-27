Лавров отказал журналисту в ответ на просьбу перейти на английский

Лавров отказался говорить по-английски и напомнил об официальных языках ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на просьбу журналиста из Великобритании перейти на английский язык отказался выполнить ее и напомнил об официальных языках ООН, в числе которых есть и русский. Об этом сообщает ТАСС.

Во время пресс-конференции по итогам 80-й сессии Генассамблеи ООН журналист Sky News задал главе российского МИД вопрос и попросил министра ответить по-английски.

«Мы находимся в здании ООН, и русский здесь официальный язык, как и английский. И поэтому я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать», — заявил Лавров на русском языке.

Ранее министр иностранных дел РФ прокомментировал слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который ранее сравнил Россию с «бумажным тигром». Он назвал это проявлением публичной дипломатии.