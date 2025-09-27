Лавров назвал проявлениями публичной дипломатии слова Трампа о России

Лавров оценил сравнение Трампом России с «бумажным тигром»

Слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который ранее сравнил Россию с «бумажным тигром», являются лишь проявлением публичной дипломатии. К такому выводу пришел глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, пишет ТАСС.

«Я уже отвечал на вопрос о том, что я думаю про те или иные высказывания президента Трампа. В публичной дипломатии применяются самые разные инструменты, способы, приемы», — уточнил он.

Это же относится к утверждениям, будто Трамп разрешил бомбить Россию, сбивать самолеты, сбивать дроны, уточнил Лавров.

23 сентября американский глава выступил на Генассамблее ООН. После этого Трамп выразил мнение, что Россия ведет борьбу на Украине «бесцельно», и охарактеризовал страну как «бумажного тигра».

Однако после недавних резких высказываний о России президент США пообещал не использовать выражение «бумажный тигр».

При этом бывший спецпредставитель по Украине Курт Волкер заявил, что Дональд Трамп своими последними заявлениями об украинском конфликте пытается вывести российского лидера Владимира Путина из себя.

