Лавров высказался об обсуждении новых ударов по Ирану

Некоторые знающие люди говорят об обсуждении новых ударов по Ирану. Об этом высказался глава МИД России Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.
На пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН дипломат подчеркнул, что угроза новых ударов по Ирану сохраняется.
«То, что и вы пишете периодически, и политологи об этом упоминают, то, что угроза новых ударов по Ирану сохраняется и, как кто-то сообщает из знающих людей, даже обсуждается в практическом плане», — высказался он.
Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил США в невозможности ведения переговоров. США могут снова ударить по иранским ядерным объектам или устроить покушение на чиновников исламского государства.