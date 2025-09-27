Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:48, 27 сентября 2025Мир

Лавров высказался об обсуждении новых ударов по Ирану

Лавров: Знающие люди говорят об обсуждении новых ударов по Ирану
Вячеслав Агапов

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Некоторые знающие люди говорят об обсуждении новых ударов по Ирану. Об этом высказался глава МИД России Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

На пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН дипломат подчеркнул, что угроза новых ударов по Ирану сохраняется.

«То, что и вы пишете периодически, и политологи об этом упоминают, то, что угроза новых ударов по Ирану сохраняется и, как кто-то сообщает из знающих людей, даже обсуждается в практическом плане», — высказался он.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил США в невозможности ведения переговоров. США могут снова ударить по иранским ядерным объектам или устроить покушение на чиновников исламского государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров высказался о переговорах с Украиной

    «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

    Анонсировано последнее интервью Тиграна Кеосаяна

    ВСУ ударили ракетами по российскому региону

    Эрдоган заявил о выступавшем перед пустыми креслами Нетаньяху

    Лавров высказался об обсуждении новых ударов по Ирану

    Лавров заявил о тревоге России из-за заявлений о третьей мировой войне

    Лавров предупредил о последствиях ударов извне по объектам в воздушном пространстве России

    Захарова рассказала о конфузе на Генассамблее ООН

    По лагерю британского спецназа на Украине нанесли удар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости