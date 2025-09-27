Россия
22:52, 27 сентября 2025Россия

Минобороны расширило список запрещающих контракт при мобилизации болезней

МО увеличило список болезней, запрещающих контракт при мобилизации, до 35
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Министерство обороны (МО) России увеличило список болезней, запрещающих заключение контракта при мобилизации, до 35. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Отмечается, что изначально в соответствующем списке было 26 болезней.

Поправки дополняют список сахарным диабетом как таковым, последствия ряда переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних конечностей и другие заболевания, в том числе врожденные аномалии развития и последствия повреждений аорты.

Ранее в Минобороны разъяснили изменение категорий годности по ряду болезней.

