Минобороны расширило список запрещающих контракт при мобилизации болезней

МО увеличило список болезней, запрещающих контракт при мобилизации, до 35

Министерство обороны (МО) России увеличило список болезней, запрещающих заключение контракта при мобилизации, до 35. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Отмечается, что изначально в соответствующем списке было 26 болезней.

Поправки дополняют список сахарным диабетом как таковым, последствия ряда переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних конечностей и другие заболевания, в том числе врожденные аномалии развития и последствия повреждений аорты.

Ранее в Минобороны разъяснили изменение категорий годности по ряду болезней.