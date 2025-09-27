Россия
Многокилометровая линия обороны ВСУ у Купянска попала на видео

Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов сняли на видео многокилометровую линию (БПЛА) обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ Купянска. Соответствующие кадры публикует РИА Новости.

Вражеский укрепрайон состоит из сети окопов, дотов и замаскированных блиндажей. Наблюдаются также бетонные долговременные сооружения.

«Работаешь туда большими FPV и малыми разбираешь, в итоге — там плита бетонная», — рассказал командир группы БПЛА с позывным Контора.

Отмечается, что солдаты ВСУ частично покинули местность.

Ранее сообщалось, что российские военные блокировали Купянск в Харьковской области с трех сторон, бои также идут в черте города.

