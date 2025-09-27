Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:15, 27 сентября 2025Мир

На Западе сделали мрачный прогноз о судьбе украинцев

Фази: Запад продолжит отправлять украинцев на убой из-за прокси-войны с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Запад ведет прокси-войну против России и будет продолжать воевать до последнего украинца. Об этом заявил журналист Томас Фази на своей странице в соцсети X.

Таким образом он отреагировал на пост американского сенатора Марка Келли о возможной победе Украины в конфликте. Журналист отметил, что США начали войну против России в 2014 году, чтобы «обескровить» и ослабить страну, в результате чего погибли сотни тысяч украинцев.

«Тем не менее, упырям все мало. До последнего украинца», — заключил он.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что украинцы начали осознавать, что НАТО не помогает им, а использует в своих целях. По его словам, подавляющее большинство граждан страны выступает за продолжение переговоров об урегулировании конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп отказал Зеленскому в одной просьбе

    На Западе сделали мрачный прогноз о судьбе украинцев

    США начали готовить удары по Венесуэле

    Бархатный сезон в Крыму подошел к концу

    Россиян предупредили об опасности звонков со сбросом

    Папа Римский получил подарок от «Феррари»

    На юго-востоке Москвы произошло ДТП с каршерингом

    Коммунальщики обвинили в сходе селя хозяина заваленного им дома

    Захарова сделала заявление о провокациях Украины против НАТО

    Захарова напомнила президенту Финляндии о позоре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости