Фази: Запад продолжит отправлять украинцев на убой из-за прокси-войны с Россией

Запад ведет прокси-войну против России и будет продолжать воевать до последнего украинца. Об этом заявил журналист Томас Фази на своей странице в соцсети X.

Таким образом он отреагировал на пост американского сенатора Марка Келли о возможной победе Украины в конфликте. Журналист отметил, что США начали войну против России в 2014 году, чтобы «обескровить» и ослабить страну, в результате чего погибли сотни тысяч украинцев.

«Тем не менее, упырям все мало. До последнего украинца», — заключил он.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что украинцы начали осознавать, что НАТО не помогает им, а использует в своих целях. По его словам, подавляющее большинство граждан страны выступает за продолжение переговоров об урегулировании конфликта.